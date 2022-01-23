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Что можно и категорически нельзя делать в Федосеев день 24 января

На Руси в честь святого люди вечером собирались большими компаниями, веселились, общались, вкусно ели и пили медовуху.

23 января, 10:23

Гулянья на Федосеев день. Фото © ТАСС / Роман Храмовник

24 января православные христиане чтят память святого Феодосия Великого, который был основателем общежительного монашества в Палестине. Считается, что в этот день нельзя мёрзнуть, дом и тело нужно держать в тепле. Верующим запрещается спорить и хвастаться.

На Руси в первой половине Федосеева дня люди выполняли домашние дела, рукодельничали, а вечером собирались большими компаниями, веселились, общались, вкусно ели и пили медовуху. Существует поверье, что если съесть в этот день жаркое из свинины, то человеку будет сопутствовать удача. А чтобы защититься от болезней, нужно съесть варенье из лесных ягод. В день Феодосия Великого не рекомендуется стричь волосы и ногти. Предки верили, что это спугнёт удачу человека. Также запрещается давать и брать деньги в долг, так как это может навредить дружеским отношениям.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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