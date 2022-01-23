Умерла чемпионка Олимпиады 1980 года Кетеван Лосаберидзе

Олимпийская чемпионка Игр 1980 года по стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла на 72-м году жизни, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

Отметим, что, помимо завоевания золота Игр в Москве, она также становилась двукратной чемпионкой мира в командных соревнованиях. После окончания карьеры Кетеван Лосаберидзе работала профессором математики в Тбилисском государственном университете.