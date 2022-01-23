Умерла чемпионка Олимпиады 1980 года Кетеван Лосаберидзе
Помимо этого, она дважды брала золото чемпионата мира в командных соревнованиях.
Советская спортсменка Кетеван Багратовна Лосаберидзе, завоевавшая золотую медаль в женском личном первенстве стрельбы из лука, во время соревнований на XXII летних Олимпийских играх в Олимпийском спортивном центре "Крылатское". Фото © ТАСС /Александр Чумичев
Олимпийская чемпионка Игр 1980 года по стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла на 72-м году жизни, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.
Причина смерти в опубликованном релизе не указывается.
Отметим, что, помимо завоевания золота Игр в Москве, она также становилась двукратной чемпионкой мира в командных соревнованиях. После окончания карьеры Кетеван Лосаберидзе работала профессором математики в Тбилисском государственном университете.
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