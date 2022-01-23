Посол Украины оценил данные о планах Москвы "посадить" в Киеве пророссийского лидера

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает правдивым заявление британского МИД о том, что Москва якобы хочет привести к власти в Киеве пророссийского лидера. По его мнению, РФ уже не раз пыталась сделать что-то подобное.

"Я верю в это. Это уже не первый раз, когда они [Россия] пытаются сделать что-то такое — как в исторической ретроспективе, так и учитывая недавние времена", — сказал Пристайко в интервью телеканалу Sky News.