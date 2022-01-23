Посол Украины оценил данные о планах Москвы "посадить" в Киеве пророссийского лидера
Он отметил, что нынешнее состояние вооружённых сил его страны позволит дать отпор военным РФ в случае их вторжения.
МИД Великобритании. Фото © Wikipedia
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает правдивым заявление британского МИД о том, что Москва якобы хочет привести к власти в Киеве пророссийского лидера. По его мнению, РФ уже не раз пыталась сделать что-то подобное.
"Я верю в это. Это уже не первый раз, когда они [Россия] пытаются сделать что-то такое — как в исторической ретроспективе, так и учитывая недавние времена", — сказал Пристайко в интервью телеканалу Sky News.
Он добавил, что Киев рассчитывает на более жёсткую позицию ФРГ в отношении России. По его мнению, если Германия не хочет дать Украине оружие и обеспечить оборону, она должна помочь каким-нибудь другим способом. Дипломат отметил, что нынешнее состояние вооружённых сил страны позволит дать отпор российским военным в случае их вторжения, но долго оказывать сопротивление войска не смогут. В ходе интервью Пристайко вновь призвал европейские государства ввести санкции против России, в том числе и в отношении "Северного потока – 2".
Ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина там назвали украинского нардепа и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.
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