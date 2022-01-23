Британия пригрозила РФ санкциями при попытке установить "марионеточный режим" на Украине

"Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить "марионеточный режим" , — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос ведущего, рассматривает ли Соединённое Королевство возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, министр ответил, что против Москвы применят широкий пакет "экономических и финансовых рестрикций". Он также допустил введение санкций против "Северного потока – 2" при таком развитии событий. В то же время Рааб подтвердил, что отправка британских военных в Незалежную в случае "российского вторжения" является "чрезвычайно маловероятным" сценарием.