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Британия пригрозила РФ санкциями при попытке установить "марионеточный режим" на Украине

В Соединённом Королевстве считают, что Москва хочет привести к власти в Незалежной лояльное правительство.

23 января, 09:41

© Pixabay

Если Россия попытается установить на Украине "марионеточный режим", Лондон введёт санкции против Москвы. Об этом заявил заместитель премьер-министра Великобритании, глава Минюста Соединённого Королевства Доминик Рааб.

"Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить "марионеточный режим", — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос ведущего, рассматривает ли Соединённое Королевство возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, министр ответил, что против Москвы применят широкий пакет "экономических и финансовых рестрикций". Он также допустил введение санкций против "Северного потока – 2" при таком развитии событий. В то же время Рааб подтвердил, что отправка британских военных в Незалежную в случае "российского вторжения" является "чрезвычайно маловероятным" сценарием.

Напомним, ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина там назвали украинского нардепа и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.

Экс-депутат Рады Мураев выложил фото в стиле Бонда перед заявлением британского МИДа

Экс-депутат Рады Мураев выложил фото в стиле Бонда перед заявлением британского МИДа

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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