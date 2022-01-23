В Амурской области отец "вышел из себя" и убил полугодовалого сына
По предварительной версии, он уронил ребёнка на пол, из-за чего малыш получил черепно-мозговую травму.
Фото © Shutterstock
В Белогорске Амурской области отца полугодовалого ребёнка заподозрили в его убийстве. 32-летнего мужчину задержали, а также возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.
Как рассказал задержанный, ребёнок мешал спать ночью и ему пришлось вынести младенца в подъезд. Там он укачивал сына на руках, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. Однако в какой-то момент мужчина "вышел из себя" и уронил ребёнка на пол, из-за чего тот ударился головой и получил черепно-мозговую травму. После произошедшего он вернулся в квартиру и разбудил жену, рассказав о случившемся. Пострадавшего мальчика сразу же доставили в больницу, где он скончался.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Его поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
А ранее новорождённый в Москве захлебнулся молоком матери. Врачи скорой не успели спасти ребёнка, смерть наступила ещё за 15 минут до их приезда.
Комментариев: 0