В Амурской области отец "вышел из себя" и убил полугодовалого сына

Как рассказал задержанный, ребёнок мешал спать ночью и ему пришлось вынести младенца в подъезд. Там он укачивал сына на руках, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. Однако в какой-то момент мужчина "вышел из себя" и уронил ребёнка на пол, из-за чего тот ударился головой и получил черепно-мозговую травму. После произошедшего он вернулся в квартиру и разбудил жену, рассказав о случившемся. Пострадавшего мальчика сразу же доставили в больницу, где он скончался.