Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за "ливневого" снегопада
В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 25 м/с, видимость осложняется ливнем из дождя и мокрого снега.
Здание аэропорта Краснодар. Фото © ТАСС / Роман Соколов
Аэропорт Краснодара объявил о приостановке работы до 13:00 (совпадает с мск) 23 января из-за ливневого снегопада. Об этом сообщается на странице воздушной гавани во "ВКонтакте".
"Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5 утра, а впоследствии до 13 часов 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов", — уточняется в сообщении.
В Краснодаре накануне уже отменили 16 рейсов, а 26 самолётов до сих пор ждут вылета. В Ростов, на запасной аэродром, направлены рейсы из Москвы и Калининграда. Самолёт из Стамбула приземлился в Сочи, сообщают в аэропорту. Пассажиры восьми задерживающихся рейсов размещены в гостиницах города.
В Краснодарском крае объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В регионе ситуация осложняется ливнем из дождя и снега, а также порывами ветра до 25 м/с. Синоптики предупреждают о гололёде и налипании мокрого снега.
Ранее сообщалось, в Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности в связи с гололедицей. Он будет действовать до 6 утра 24 января.
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