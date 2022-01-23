Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за "ливневого" снегопада

Аэропорт Краснодара объявил о приостановке работы до 13:00 (совпадает с мск) 23 января из-за ливневого снегопада. Об этом сообщается на странице воздушной гавани во "ВКонтакте".







"Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5 утра, а впоследствии до 13 часов 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов", — уточняется в сообщении.

В Краснодаре накануне уже отменили 16 рейсов, а 26 самолётов до сих пор ждут вылета. В Ростов, на запасной аэродром, направлены рейсы из Москвы и Калининграда. Самолёт из Стамбула приземлился в Сочи, сообщают в аэропорту. Пассажиры восьми задерживающихся рейсов размещены в гостиницах города.





В Краснодарском крае объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В регионе ситуация осложняется ливнем из дождя и снега, а также порывами ветра до 25 м/с. Синоптики предупреждают о гололёде и налипании мокрого снега.