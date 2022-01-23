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Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за "ливневого" снегопада

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 25 м/с, видимость осложняется ливнем из дождя и мокрого снега.

23 января, 09:20
<p>Здание аэропорта Краснодар. Фото © ТАСС / Роман Соколов</p>

Здание аэропорта Краснодар. Фото © ТАСС / Роман Соколов

Аэропорт Краснодара объявил о приостановке работы до 13:00 (совпадает с мск) 23 января из-за ливневого снегопада. Об этом сообщается на странице воздушной гавани во "ВКонтакте".


"Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5 утра, а впоследствии до 13 часов 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов", — уточняется в сообщении.

В Краснодаре накануне уже отменили 16 рейсов, а 26 самолётов до сих пор ждут вылета. В Ростов, на запасной аэродром, направлены рейсы из Москвы и Калининграда. Самолёт из Стамбула приземлился в Сочи, сообщают в аэропорту. Пассажиры восьми задерживающихся рейсов размещены в гостиницах города.



В Краснодарском крае объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В регионе ситуация осложняется ливнем из дождя и снега, а также порывами ветра до 25 м/с. Синоптики предупреждают о гололёде и налипании мокрого снега.

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Ранее сообщалось, в Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности в связи с гололедицей. Он будет действовать до 6 утра 24 января.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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