Спасатели продолжают искать тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти на глазах детей. Видео с места поисков показало Всероссийское общество спасания на водах (ВОСВОД) Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На кадрах видно, как водолаз готовится к погружению в прорубь. Поиски тела погибшей продолжаются уже несколько суток. Пока безрезультатно. В поисковых работах участвуют водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании. В поисках её тела ранее задействовали подводный аппарат.