Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" будут расширены за счёт включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

По оценке кабмина, решение поможет создать условия для развития горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, производительность которого составит 90 миллионов тонн руды в год. Строительство планируют завершить в 2025 году. Благодаря этому в Хабаровском крае появятся более 2 тысяч новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступят не менее 77,9 миллиарда рублей частных инвестиций.