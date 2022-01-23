Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае
Решение поможет создать условия для развития горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении.
Виды Хабаровска. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков
Правительство РФ одобрило расширение границы территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" будут расширены за счёт включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
По оценке кабмина, решение поможет создать условия для развития горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, производительность которого составит 90 миллионов тонн руды в год. Строительство планируют завершить в 2025 году. Благодаря этому в Хабаровском крае появятся более 2 тысяч новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступят не менее 77,9 миллиарда рублей частных инвестиций.
Ранее Лайф сообщал, что правительство смягчило требования к резидентам ТОР в моногородах, продлив им срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест на год.
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