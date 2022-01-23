Бывший судья из Чечни Сайди Янгулбаев уехал из России вместе с дочерью
Тем временем омбудсмен Татьяна Москалькова попросила прокуратуру проверить правомерность действий чеченских силовиков.
Бывший судья из Чечни Сайди Янгулбаев. Фото © Telegram / Комитет против пыток
Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, чью жену ранее вывезли на допрос из Нижнего Новгорода, покинул Россию вместе с дочерью. Об этом со ссылкой на адвоката семьи сообщает ТАСС.
"Да, они покинули Российскую Федерацию", — сказала собеседница агентства.
Вместе с тем накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Прокуратуру Чечни с просьбой проверить, было ли у правоохранителей одного субъекта РФ разрешение МВД России на работу в другом регионе. Кроме того, Москалькова задалась вопросом, получала ли супруга бывшего чеченского судьи повестку с требованием явиться на допрос.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал историю фантастической и заявил, что в Кремле предпочитают не верить сообщениям о похищении жены экс-судьи. Он подчеркнул, что если речь действительно идёт о попытке похищения, то это вопрос правоохранительных органов.
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