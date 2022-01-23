Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
В матче против "Оттавы" он отметился двумя заброшенными шайбами.
Александр Овечкин. Фото © Getty Images / Scott Taetsch
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
На счету россиянина дубль в ворота "Оттавы". Примечательно, что оформил он его за восемь минут. Именно голы Овечкина позволили "Вашингтону" перевести игру в овертайм.
Первой же звездой дня был признан форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер, который забросил три шайбы в матче против "Аризоны". Третьим в списке стал Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", на счету которого четыре очка в игре против "Калгари".
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