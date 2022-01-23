Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

На счету россиянина дубль в ворота "Оттавы". Примечательно, что оформил он его за восемь минут. Именно голы Овечкина позволили "Вашингтону" перевести игру в овертайм.

Александр Овечкин оформил дубль за восемь минут и довёл число голов в НХЛ до 759

Первой же звездой дня был признан форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер, который забросил три шайбы в матче против "Аризоны". Третьим в списке стал Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", на счету которого четыре очка в игре против "Калгари".