Умер актёр из сериала "Моя прекрасная няня" Расми Джабраилов

На 90-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Причина смерти актёра не называется. Печальную новость сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата", — сообщается в Instagram-аккаунте Московского академического театра имени Маяковского.

Коллектив театра выразил соболезнования его родственникам. Кроме того, в сообщении говорится, что

Джабраилов был актёром с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавшим галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных.

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года. Он окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961-м — режиссёрский факультет. Практически параллельно с обучением артист служил в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте. В кино Джабраилов дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в картине "Одержимые". Через четыре года сыграл Юртайкина в фильме Станислава Говорухина "Вертикаль". Далее регулярно продолжал появляться на экране, играя в основном небольшие роли. В частности, он исполнил роль в сериале "Моя прекрасная няня".