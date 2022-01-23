Путин поздравил ДОСААФ с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России с 95-летием. Глава государства пожелал организации успехов, а также отметил её значительный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

"Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в Вооружённых силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта", — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил, что среди воспитанников ДОСААФ было немало выдающихся военачальников, учёных, космонавтов, лётчиков и даже героев Великой Отечественной войны, которые достойно сражались на фронтах, защищая родину от захватчиков.