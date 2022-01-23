В Домне появился стихийный мемориал в память о растерзанной собаками девочке
По словам сельчан, животные регулярно нападают на местных и особенно на маленьких детей. Отбиться от них помогают прохожие, но в этот раз никого рядом не оказалось.
Стихийный мемориал. Фото © SHOT
Жители Домны организовали стихийный мемориал в память о растерзанной собаками девочке © SHOT
В Забайкальском крае в селе Домна жители организовали два стихийных мемориала в память о семилетней девочке, которую растерзала стая бродячих собак. Люди несут цветы и детские игрушки к школе, где училась девочка, и к месту её гибели. Между тем проблема бродячих животных в селе не решена — и опасность для жизни других детей остаётся.
"Ребёнка никто не мог защитить на данном месте, где мы сейчас находимся! Никто её не мог защитить! Я уволилась, потому что у меня двое детей и я знаю, что за ними нужно следить. Потому что у нас эта проблема с бездомными собаками стоит остро и стоит давно. Я лично писала несколько обращений главе администрации. В отлов звонила две недели каждый день. В результате мне сказали, что финансирования нет. На моего ребёнка нападали собаки. Спасибо, её защитил военнослужащий, который проходил мимо", — рассказала Анастасия Томашевич телеграм-каналу SHOT.
По словам жителей, собаки регулярно нападают на местных и особенно на маленьких детей. Отбиться от них помогают прохожие. Родителям приходится отпрашиваться с работы, чтобы отвезти своего ребёнка в школу и забрать домой. Многие обвиняют муниципальные власти и командование военного гарнизона в том, что они перекладывают ответственность друг на друга и проблему не решают. Однако, по мнению жительницы Ирины Бояркиной, виноваты не столько власти, сколько сами люди, которые выкидывают на улицу животных.
"У нас народ такой. Появились у них щенята, но не нужны. Побоялись грех на душу брать. Зачем топить? Лучше в коробочку и в гарнизон их отправить, выкинуть. Вот так у нас бездомные собаки и процветают", — рассказала она.
Напомним, в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Это произошло, когда ребёнок возвращался из музыкальной школы. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". После случившегося разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На встречу с властями пришли десятки человек. Местные жители грозились устроить бойкот и отказывались отпускать детей в школу.
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