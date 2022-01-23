В Домне появился стихийный мемориал в память о растерзанной собаками девочке

Жители Домны организовали стихийный мемориал в память о растерзанной собаками девочке © SHOT

В Забайкальском крае в селе Домна жители организовали два стихийных мемориала в память о семилетней девочке, которую растерзала стая бродячих собак. Люди несут цветы и детские игрушки к школе, где училась девочка, и к месту её гибели. Между тем проблема бродячих животных в селе не решена — и опасность для жизни других детей остаётся.

"Ребёнка никто не мог защитить на данном месте, где мы сейчас находимся! Никто её не мог защитить! Я уволилась, потому что у меня двое детей и я знаю, что за ними нужно следить. Потому что у нас эта проблема с бездомными собаками стоит остро и стоит давно. Я лично писала несколько обращений главе администрации. В отлов звонила две недели каждый день. В результате мне сказали, что финансирования нет. На моего ребёнка нападали собаки. Спасибо, её защитил военнослужащий, который проходил мимо", — рассказала Анастасия Томашевич телеграм-каналу SHOT.

По словам жителей, собаки регулярно нападают на местных и особенно на маленьких детей. Отбиться от них помогают прохожие. Родителям приходится отпрашиваться с работы, чтобы отвезти своего ребёнка в школу и забрать домой. Многие обвиняют муниципальные власти и командование военного гарнизона в том, что они перекладывают ответственность друг на друга и проблему не решают. Однако, по мнению жительницы Ирины Бояркиной, виноваты не столько власти, сколько сами люди, которые выкидывают на улицу животных.

"У нас народ такой. Появились у них щенята, но не нужны. Побоялись грех на душу брать. Зачем топить? Лучше в коробочку и в гарнизон их отправить, выкинуть. Вот так у нас бездомные собаки и процветают", — рассказала она.