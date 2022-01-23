Глава делегации РФ Гаврилов предупредил, что на переговорах с США и НАТО "тикает счётчик"

Москва не намерена бесконечно ждать ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Если Запад в ближайшее время ничего не решит, Россия будет использовать для своей защиты другие методы, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Счётчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идёт не о месяцах, вопрос идёт даже не о неделях. Мы ждём письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".