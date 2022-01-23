Глава делегации РФ Гаврилов предупредил, что на переговорах с США и НАТО "тикает счётчик"
Дипломат напомнил, что на рассуждение партнёрам дали не месяцы и даже не недели.
Встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена в Женеве. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Москва не намерена бесконечно ждать ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Если Запад в ближайшее время ничего не решит, Россия будет использовать для своей защиты другие методы, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Счётчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идёт не о месяцах, вопрос идёт даже не о неделях. Мы ждём письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".
Он добавил, что, если требования Москвы будут проигнорированы, Москва обеспечит свою безопасность в Европе другими средствами. И это, по словам дипломата, "почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы".
Напомним, предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. После обсуждения глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложит госсекретарю США Энтони Блинкену предать гласности ответ США по гарантиям безопасности.
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