НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава делегации РФ Гаврилов предупредил, что на переговорах с США и НАТО "тикает счётчик"

Дипломат напомнил, что на рассуждение партнёрам дали не месяцы и даже не недели.

23 января, 11:36
<p>Встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена в Женеве. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена в Женеве. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Москва не намерена бесконечно ждать ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Если Запад в ближайшее время ничего не решит, Россия будет использовать для своей защиты другие методы, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Счётчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идёт не о месяцах, вопрос идёт даже не о неделях. Мы ждём письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе", сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".

Он добавил, что, если требования Москвы будут проигнорированы, Москва обеспечит свою безопасность в Европе другими средствами. И это, по словам дипломата, "почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы".

Что пишут западные СМИ о переговорах в Женеве и почему США боятся публикации своего ответа

Что пишут западные СМИ о переговорах в Женеве и почему США боятся публикации своего ответа

Напомним, предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. После обсуждения глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложит госсекретарю США Энтони Блинкену предать гласности ответ США по гарантиям безопасности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1