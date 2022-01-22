Что пишут западные СМИ о переговорах в Женеве и почему США боятся публикации своего ответа Политолог Геворг Мирзаян — о внезапной реакции СМИ на обещание Блинкена предоставить ответ через неделю. 22 января, 13:36 Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

"Американские официальные лица просили российских коллег сохранить документ в тайне". "Россия пытается форсировать паралич НАТО". Западные СМИ, пишущие об итогах женевских переговоров, полны алармистских и в корне неверных лозунгов.

Да, они показывают Соединённые Штаты как сторону, которая, сев за стол переговоров с агрессивным ребёнком, пытается по-взрослому его успокоить. "США и Россия заняли более взвешенную позицию по переговорам об Украине, — пишет The New York Times. — Примирительный тон и отсутствие ультиматумов показывают, что обе стороны пытаются контролировать уровень напряжения и дать время дипломатии. США и Россия отказались от конфронтационной риторики по восточноевропейской безопасности, согласившись продлить переговоры, — администрация Байдена пытается идти по очень хрупкому дипломатическому пути, пытаясь предотвратить вторжение России на Украину". По мнению издания, продолжение переговорного процесса "не приводит ни к каким прорывам, однако не позволяет России объявить о том, что у неё не осталось никаких иных вариантов, кроме применения силы" в отношение Украины. "Западные официальные лица уверены: Россия сейчас, как никогда, близка к вторжению на Украину", — пишет британская Financial Times. "Запад должен найти способ остановить вторжение России на Украину", — надрывается британское издание The Independent.

В военном плане США ничего останавливать не готовы. Да, по мнению CNN, Вашингтон уже разрабатывает меры на случай провала переговоров и вторжения России на Украину. В том числе и военные меры. Но нет, эти военные меры не включают отправку американских морпехов на спасение украинской демократии (ещё один привет потенциальным украинским провокаторам, надеющимся атаковать ДНР, спровоцировать Москву на ввод войск и отсидеться за спинами США). "Минобороны США работает над серией шагов… по размещению американских войск в Восточной Европе для сдерживания России и успокоения наших союзников", — пишет CNN. Причём под "Восточной Европой" тут понимаются восточноевропейские страны – члены НАТО.

В то же время, по мнению британской The Guardian, Соединённые Штаты очень-очень пытаются найти компромисс с Москвой. "В последней попытке предотвратить сползание к новой войне в Европе США предложили провести саммит между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что США и их союзники готовы в письменной форме ответить на российские требования относительно будущего НАТО и европейской безопасности. Однако Блинкен повторил, что для США и НАТО не может быть никаких компромиссов по центральному вопросу — праву Украины и других стран вступить в будущем в НАТО", — пишет издание.

Много раз Москва пыталась объяснять, что не нужно ходить ни по хрупкому, ни по железобетонному пути — надо лишь прочистить уши и услышать, что Кремль не собирается нападать на Украину. Услышать, убрать эту тему в сторонку и начать обсуждение тех вопросов, для которых эти переговоры и начинались, — вопросов, касающихся европейской безопасности и российско-американских правил игры. Однако западные журналисты — даже из уважаемых изданий — всё равно видят эти переговоры как дискуссии об Украине. И целью этих дискуссий позиционируют именно недопущение нападения России на Украину (на которую Кремль и не собирается нападать — единственным сценарием ввода российских войск в Донбасс является ответ на вторжение Украины в ДНР и ЛНР). "Россия и США согласились продолжить переговоры для того, чтобы разрядить кризис на Украине", — пишет The Wall Street Journal.

Более того, по мнению некоторых СМИ, Кремль ничего не хочет разряжать. Москва, мол, не желает гарантировать безопасность Украины и вместо этого чуть ли не пытается сорвать переговорный процесс. "США и европейские союзники говорят о том, что они готовы рассмотреть определённые решения, но российские предложения (по НАТО и военному присутствию в Восточной Европе. — Прим. ред.) являются теми, которые даже начинать обсуждать бессмысленно", — пишет Fox News. "Всего за 20 минут до начала встречи (с госсекретарем США Энтони Блинкеном. — Прим. ред.) Москва объявила, что элементом любого соглашения должен быть вывод войск НАТО из Румынии и Болгарии", — жалуется Euronews. Россия, "шантажируя Запад угрозой вторжения на Украину, пытается форсировать паралич НАТО и финляндизацию Восточной Европы", — уверяет польское издание Polityka.

Между тем Кремль ничего не срывал и никаких дополнительных условий не выставлял. Требование вывода войск НАТО из Румынии и Болгарии было выдвинуто ещё в самом начале переговорного процесса — в опубликованных Москвой требованиях о гарантиях безопасности, которые западные журналисты, вероятно, не читали. А именно в п. 4 проекта соглашения с НАТО, где указано, что "Российская Федерация и все участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами – членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооружённые силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года". Напоминаем, что Румыния и Болгария вошли в альянс в рамках пятого расширения в 2004 году. И опять же, это требование является дискуссионным, оно может быть воплощено в итоговом соглашении в совершенно разных формулировках. Например, в формате аналога Договора об обычных вооружённых силах в Европе, где Москва и Вашингтон обязуются не размещать ряд видов вооружений на определённом расстоянии от границ друг друга.

Одним из ключевых итогов переговоров — настоящих итогов, а не выдуманных, — стало согласие Энтони Блинкена в ближайшую неделю предоставить России письменные ответы на предложения Кремля о безопасности. Ответы, которые Россия требовала уже давно.

"Высокопоставленные представители США говорят, что настойчивость Кремля в деле требования письменных ответов отражает централизованный характер системы власти, в которой у Путина огромные полномочия, а влияние правительственной бюрократии ограничено. Они считают, что господин Путин хочет увидеть своими глазами чёткую позицию США", — пишет The New York Times.

На самом деле причины требования письменных ответов совершенно иные. Во-первых, Москва не верит Вашингтону на слово — сейчас американцы дадут одни ответы, а через месяц скажут, что ничего такого не говорили (как, например, по вопросу отказа от расширения НАТО при Горбачёве). Письменно зафиксированные ответы не позволят им соскочить — ведь если что, они могут быть опубликованы. И США уже этого боятся. "Американские официальные лица просили российских коллег сохранить документ в тайне, однако высокопоставленный представитель Госдепа считает, что Кремль может опубликовать этот ответ после его получения", — пишет The Washington Post. Во-вторых, в Соединённых Штатах сейчас нет единства — из разных кабинетов идут совершенно разные сигналы. Президент говорит одно, госсекретарь другое, а представители Белого дома пытаются сшить эти разные точки зрения в единую позицию, которая распадается в руках, как труха. Письменно же зафиксированные тезисы за подписью высшего лица могут рассматриваться как официальная американская позиция, от которой будет отталкиваться Москва в деле принятия решения о целесообразности дальнейших переговоров. В-третьих, как верно отмечает The Washington Post, этот документ будет содержать в себе не только письменные ответы, но и американские контрпредложения, а России именно это и нужно для продолжения диалога. То есть для того, чтобы пытаться подводить американскую и российскую позицию к общему переговорному знаменателю. К пакетной сделке.

Поэтому сейчас судьба переговоров в руках США. Они должны подобрать такие ответы, которые не сделают эти переговоры бессмысленными. "Трудно представить, что Путина удовлетворил бы письменный отказ от его ключевых имперских (а иных, по мнению поляков, у России и не бывает. — Прим. ред.) планов. Также трудно представить, чтобы США согласились на их выполнение в письменной форме. Это был бы конец НАТО, как мы его понимаем", — пишет польское издание Rzeczpospolita. И форма этих ответов очень беспокоит тех же поляков. "Россияне должны что-то получить, и мы должны этого бояться", — приводит слова одного из экспертов "Польское радио".

Да, россияне должны что-то получить. Это называется компромисс.

Авторы Иванов Алексей