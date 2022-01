Что пишут западные СМИ о переговорах в Женеве и почему США боятся публикации своего ответа

Да, они показывают Соединённые Штаты как сторону, которая, сев за стол переговоров с агрессивным ребёнком, пытается по-взрослому его успокоить. "США и Россия заняли более взвешенную позицию по переговорам об Украине, — пишет The New York Times. — Примирительный тон и отсутствие ультиматумов показывают, что обе стороны пытаются контролировать уровень напряжения и дать время дипломатии. США и Россия отказались от конфронтационной риторики по восточноевропейской безопасности, согласившись продлить переговоры, — администрация Байдена пытается идти по очень хрупкому дипломатическому пути, пытаясь предотвратить вторжение России на Украину". По мнению издания, продолжение переговорного процесса "не приводит ни к каким прорывам, однако не позволяет России объявить о том, что у неё не осталось никаких иных вариантов, кроме применения силы" в отношение Украины. "Западные официальные лица уверены: Россия сейчас, как никогда, близка к вторжению на Украину", — пишет британская Financial Times. "Запад должен найти способ остановить вторжение России на Украину", — надрывается британское издание The Independent.