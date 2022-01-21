Первый Блинкен комом: Как американцы рассчитывают обмануть Россию в переговорном процессе Политолог Дмитрий Родионов — об итоге переговоров в Женеве 21 января и о том, почему в обществе на фоне напряжённой ситуации становятся модными разговоры о войне. 21 января, 16:35 Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

В Женеве завершились переговоры глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Встреча стала фактическим продолжением состоявшихся на прошлой неделе на европейских площадках переговоров России с делегациями США, НАТО и ОБСЕ по теме выдвинутых Москвой в конце минувшего года инициатив по безопасности. Это подчёркивалось и в выборе места переговоров: в Женеве состоялась первая консультация с представителями США, там же за полгода до этого состоялась первая встреча российского и американского президентов.

"Преемственность" была не только в этом, но и в том, что переговоры дипломатов не принесли ничего нового — общались уже не делегации МИДовских чиновников, а их начальники. На итоговой пресс-конференции Блинкен говорил о готовности Байдена к новой встрече с Путиным, которая, правда, пока ещё только в планах с весьма смутными перспективами. Стоит отметить, что, по словам главы Госдепа, Байден всегда готов встретиться, если это поможет разрешению кризиса.

Попытки Вашингтона увеличить количество встреч в разных форматах, размазав повестку по нескольким "бутербродам", смахивает на желание тянуть время. Между тем очевидно, что к реальному разрешению кризиса они сами не готовы.

Как рассказал Лавров, США всё время пытаются поставить Украину во главу угла. Знаете, это уже начинает надоедать и раздражать — как транслируемая по телевидению в сотый раз полуторатысячная серия сериала "Санта-Барбара". Только новый продукт американской "фабрики грёз" называется "Россия нападёт на Украину".

Это утверждение в понимании американцев — аксиома: как через любые две точки всегда проходит единственная прямая, так и на Украину обязательно нападёт Россия. При этом через эту призму следует рассматривать любые наши телодвижения. Россия передвигает войска по своей территории? Готовится напасть на Украину! Россия начала совместные учения с Белоруссией? Готовится напасть на Украину с территории Белоруссии. Даже желание диверсифицировать способы доставки газа европейским потребителям — это подготовка к вторжению на Украину.

В последние дни американцы из кожи вон лезут, чтобы поднять градус истерии вокруг предполагаемого "вторжения". Каждый день мы узнаём про "новые коварные планы России" и готовности ответа США аж в паре десятков вариантов. Байден, к примеру, то говорит, что любое пересечение границ заставит Россию заплатить высокую цену, то выдаёт совершенно феерическое — о не столь жёсткой реакции на "незначительное вторжение".

Блинкен на пресс-конференции с Лавровым тоже ничего нового и конкретного не сказал, ограничившись мантрой о том, что "пересечение войсками РФ украинской границы будет означать вторжение и повлечёт ответ". Доходит до смешного — когда сами украинские политики не верят, что на них хотят напасть, а Зеленский в обращении к населению призывает не слушать западные "страшилки".

Для чего же нужно постоянно повторять одну и ту же глупость? Во-первых, чтобы укрепить переговорную позицию, изначально объявив оппонента априори виновным, заставить его оправдываться. Во-вторых, чтобы увести разговор от действительно важных тем.

"Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ, вместе с тем я почти уверен, что в письменном ответе США будет пассаж про Украину", — заявил Сергей Лавров. Он также отметил, что не услышал ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе.

"Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", — подчеркнул министр.

Простите, а как же наши озабоченности расширением НАТО, приближением ударных вооружений к нашим границам? Похоже, что Штаты их обсуждать не готовы, им больше по душе разбирать тему "российской агрессии против Украины". Впрочем, Блинкен после встречи с Лавровым пообещал, что Вашингтон на следующей неделе предоставит письменный ответ на инициативы России по безопасности.

Блинкен обещал ответ в развёрнутом виде. Кроме того, он заявил о том, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности. "Я вновь подчеркнул министру Лаврову, что в вопросе озабоченности в сфере безопасности, который Россия поднимала в последние недели, США и наши европейские союзники и партнёры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности, что означает, что и Россия должна отреагировать на наши озабоченности", — заявил глава Госдепа.

С союзниками готовы работать? Уже хорошо. А то всё отмахивались, мол, каждый сам с усами, мы не решаем ни за кого, обсуждайте это на Совете Россия – НАТО. Но самое главное тут — это "в духе взаимности", что означает, что и Россия должна отреагировать на их озабоченности.

Это значит, что они нам выкатят целый ряд своих требований, наши же они будут обсуждать выборочно, игнорируя слова Лаврова о том, что это не меню, а пакетное предложение.

При этом наши требования по нерасширению НАТО и выводу ударных вооружений с территорий возле наших границ — это требования обеспечения нашей безопасности. А их требования (вернуть войска на нашей же территории в казармы, не ставить ракет в Калининграде, Крыму или Белоруссии) — это требования обеспечения их мировой гегемонии. И ладно бы эта гегемония нам никак не угрожала, можно было бы рукой махнуть, но ведь нет, угрожает. Самым непосредственным образом, как им наши потенциальные ракеты на Кубе, от одних разговоров о возможности развёртывания которых Америка уже неделю на ушах стоит.

В общем, мы им предлагаем мир, а они отвечают, мол, какой мир? А как же вторжение на Украину? Вы что, не слышите наших озабоченностей? Это не по сценарию. Последнее хорошо видно на фото с рукопожатием глав дипломатических ведомств, на котором Лавров протягивает руку, а Блинкен как-то осторожно и зажато пожимает её, будто это всё только для протокола.

Что ж, дождёмся письменных ответов, новой встречи Лаврова с Блинкеном, анонсированной в будущем месяце, и, возможно, встречи президентов. Хотя уже без нетерпения, американцы показали, что США взяли курс на забалтывание переговоров, о чём в Москве предупреждали ещё в прошлом году. Или на парирование наших законных требований — своими феерически неадекватными.

Но хотя бы встретились, поговорили. Уже хорошо. Потому что переговоры всегда лучше, чем война. Мы часто критикуем американцев за то, что, мол, они позабыли Карибский кризис. Но ведь и у нас в последнее время стало модно шутить про войну, особенно в медиасреде: надо доллары поменять, надо успеть съездить за границу и закупиться. Очевидно, что мир слишком отвык от боязни столкновения ведущих ядерных держав. Отвыкли военные, политики, журналисты и, в конечном итоге, обыватели. Пора с этой безалаберностью что-то делать, а то мы сами не заметим, как подойдём к красной черте.

Авторы Дмитрий Родионов