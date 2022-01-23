Заключённый погиб в результате драки в колонии №  3 в Калужской области

В калужской исправительной колонии № 3 в посёлке Товарково между заключёнными произошла драка, в результате которой один из них скончался. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Калужской области. Уточняется, что причиной конфликта стала личная неприязнь осуждённых.

"Между осуждёнными произошёл конфликт, во время которого один из участников пострадал. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осуждённого", — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что всё произошло 22 января. Пострадавшему оказали доврачебную помощь, однако сохранить жизнь не смогли. По факту происшествия проводится проверка. В данный момент все материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области.