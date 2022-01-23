Последствия мощнейщего снегопада в Краснодарском крае © Instagram / wellochka40, kattt510, VK / Краснодарский край

Рекордное количество снега выпало за последние сутки в Краснодарском крае. Жители и гости региона делятся впечатлениями в соцсетях и рассказывают, кто как переживает ненастье.

В краснодарском аэропорту из-за непогоды были задержаны несколько рейсов, а пассажирам пришлось ждать вылета в терминале. Те, кто не успел занять удобные места, сидели и даже спали на полу. Общественный транспорт кубанской столицы также стал заложником ситуации. Так, очевидцы сняли, как горожане выталкивали застрявший в снегу троллейбус. На радость непогода разве что краснодарским школьникам, чьи занятия 23 января отменили. В администрации города пообещали расчистить подходы к образовательным учреждениям и возобновить занятия в них уже завтра.

Не обошла стихия стороной и небольшие населённые пункты. Так, в городе Горячий Ключ за сутки выпало 90 сантиметров осадков. А, например, в посёлке Гойтх, что находится в Туапсинском районе, снег замёл целые дома, в результате чего местным жителям пришлось пробираться к ним сквозь глубочайшие сугробы.