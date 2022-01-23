Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон назвал неприемлемыми и безрассудными предложения лидеров оппозиции, которые высказались о выходе страны из НАТО.

"Некоторые воспользовались случаем, чтобы сказать, что [Франции] надо выйти из НАТО. Это было бы безрассудным в настоящий момент", — сказал он в эфире телеканала CNews.

По мнению Бона, страны должны объединиться в данной напряжённой ситуации, которая связана с кризисом на Украине. Он отметил, что разделение Запада стало бы "самым лучшим подарком", который можно сделать России.

Ранее с заявлением о выходе из состава НАТО выступал депутат французского парламента, лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. В интервью газете Le Monde он сказал, что "антироссийская политика не отвечает французским интересам, такой курс опасен и абсурден". Также по этому поводу высказались кандидат в президенты правых взглядов, лидер движения "Реконкиста" Эрик Земмур и депутат французского парламента Марин Ле Пен.