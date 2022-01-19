Макрон признал зависимость Европы от России
С таким заявлением лидер Франции выступил на сессии Европарламента в Страсбурге, озвучивая программу парижского председательства в ЕС.
Эмманюэль Макрон © ТАСС / EPA / MICHEL EULER / POOL
То, что Евросоюз зависит от импорта российских нефти и газа, не означает, что он должен разрывать связи с Москвой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нам нужно создать условия суверенитета, а это означает больше независимости от России. Но, когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, я вижу, что мы не являемся независимыми от России", — указал лидер республики, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в ЕС. Выступление транслировалось на сайте Европарламента.
Он также отметил, что Евросоюз не станет независимым завтра, но это не означает, что нужно разрывать связи с Россией, напротив, эта страна приносит много пользы для Европы.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что он будет представлять ЕС на всех переговорах по европейской безопасности. По словам дипломата, министры обороны и главы МИД стран Евросоюза договорились предоставить ему полную поддержку.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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