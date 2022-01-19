Макрон признал зависимость Европы от России

То, что Евросоюз зависит от импорта российских нефти и газа, не означает, что он должен разрывать связи с Москвой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нам нужно создать условия суверенитета, а это означает больше независимости от России. Но, когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, я вижу, что мы не являемся независимыми от России", — указал лидер республики, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в ЕС. Выступление транслировалось на сайте Европарламента.

Он также отметил, что Евросоюз не станет независимым завтра, но это не означает, что нужно разрывать связи с Россией, напротив, эта страна приносит много пользы для Европы.