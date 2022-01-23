Под Оренбургом семерых малышей доставили в больницу из детсада

В Оренбургской области семеро воспитанников детского сада поступили в больницу с симптомами пищевого отравления. По данному факту начата проверка, к которой привлекли Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По фактам обращения 21 января 2022 года за медицинской помощью в ГБУЗ "Соль-Илецкая МБ" и последующей госпитализации семерых воспитанников детского сада "Ласточка" с признаками отравления прокурором Акбулакского района Оренбургской области Александром Марчуковым незамедлительно была организована проверка", — сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, все отравившиеся дети из одной группы. У других ребят симптомов интоксикации не обнаружено. Воспитанникам детсада оказали необходимую медицинскую помощь, а одного уже выписали домой. Ход и проведение проверки контролируются прокуратурой области.