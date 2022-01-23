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Под Оренбургом семерых малышей доставили в больницу из детсада

По предварительным данным, все пострадавшие дети из одной группы. У других ребят симптомов интоксикации не обнаружено.

23 января, 12:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Оренбургской области семеро воспитанников детского сада поступили в больницу с симптомами пищевого отравления. По данному факту начата проверка, к которой привлекли Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По фактам обращения 21 января 2022 года за медицинской помощью в ГБУЗ "Соль-Илецкая МБ" и последующей госпитализации семерых воспитанников детского сада "Ласточка" с признаками отравления прокурором Акбулакского района Оренбургской области Александром Марчуковым незамедлительно была организована проверка", — сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, все отравившиеся дети из одной группы. У других ребят симптомов интоксикации не обнаружено. Воспитанникам детсада оказали необходимую медицинскую помощь, а одного уже выписали домой. Ход и проведение проверки контролируются прокуратурой области.

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А ранее в Подмосковье муж и жена насмерть отравились неизвестным веществом. Их девятилетний сын госпитализирован. При осмотре квартиры была обнаружена стоящая на плите кастрюля с супом, которую отправят на экспертизу.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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