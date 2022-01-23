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Глава делегации в Вене счёл угрозы отключить Россию от SWIFT несерьёзными

По его словам, у Москвы слишком много ресурсов, которые идут на экспорт, поэтому страну просто пытаются напугать.

23 января, 12:59

© Pixabay

Угрозы отключить Россию от международной банковской системы SWIFT несерьёзны и являются лишь тщетными попытками запугать страну. Такое мнение в эфире ютуб-канала "Изолента live" высказал глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Об этом речь не идёт. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", — сказал дипломат.

В Германии рассказали, как отключение России от SWIFT отразится на Западе

В Германии рассказали, как отключение России от SWIFT отразится на Западе

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. После этого эксперты допустили, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT. При этом в Совфеде предупредили, что любые санкции против банковской системы РФ станут проблемой для их инициаторов, поскольку в работе кредитных организаций участвует капитал европейских стран и США.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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