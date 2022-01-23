Глава делегации в Вене счёл угрозы отключить Россию от SWIFT несерьёзными

Угрозы отключить Россию от международной банковской системы SWIFT несерьёзны и являются лишь тщетными попытками запугать страну. Такое мнение в эфире ютуб-канала "Изолента live" высказал глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Об этом речь не идёт. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", — сказал дипломат.