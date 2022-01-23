Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о своих расходах за декабрь и провальных попытках экономить. Звезда отметила, что для мегакомфортной жизни верхнего предела у неё не существует.

"Мне кажется, я бы и на 5 миллионов сумела скромненько прожить в месяц, и на 10 миллионов. Но, к сожалению, у меня заработки не такие. Поэтому я стараюсь особо не тратиться. Хотя в декабре у меня ушло очень много денег — примерно полмиллиона рублей", — поделилась Дана в разговоре с изданием "Собеседник".

Она планировала потратить на новогодние подарки около 30 тысяч, однако улетело в шесть раз больше — целых 200 тысяч рублей. Журналистка также отметила, что к ней приезжала мама и женщины жили на широкую ногу. А так, поделилась Борисова, старается жить в месяц на 300 тысяч рублей, самое скромное — 150.

Траты в основном увеличиваются во время каникул и отпуска, ведь на путешествия она денег не жалеет. При этом на питание она с дочкой тратит не особо много. Артистка рассказала, что в семье есть железное правило: в холодильнике ничего "ночевать" не должно, всё съедается в течение дня. По словам телеведущей, продуктов покупается мало, но они качественные, потому недешёвые.