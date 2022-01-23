Немецкие пользователи "Твиттера" раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за пост об отставке главкома Военно-морских сил Германии Кай-Ахима Шёнбаха. Он озаглавил публикацию словами "Высокомерие и мания величия Германии" и заявил, что ухода с поста Шёнбаха недостаточно. По его словам, для восстановления полного доверия ФРГ теперь необходимо поменять подход в отношениях с Украиной.

Многие пользователи Сети возмутились и пришли в ярость от таких формулировок. Vajo заявил, что зато Украина охотнее берёт деньги от ФРГ: чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса. Он отметил, что акции Lockheed Martin, компании – производителя противотанковых ракет Javelin, неплохо поднялись за последние несколько недель. А Surim призвал в следующий раз попридержать свои руки, когда ЕС снова захочет дать денег. По его мнению, манией величия страдает как раз тот, кто кусает руку, которая его кормит.

"Мания величия больше связана как раз с Украиной. Чего вы хотите? Немецкое оружие?! Зачем Германии вам его давать? Чтобы Россия смела нас вместе с вами?! Мы, немцы, не хотим войны, мы не хотим, чтобы вы нас в неё втягивали!" — написала Schneewitchen 5.0.

А Rudolf Schwind задался вопросом, чем отличаются российские и украинские послы? Он добавил, что их различие в том, что один из них оскорбляет немцев чуть ли не каждый день и верит, что эта дешёвая пропаганда увенчается успехом.

"Украина всё ещё не в НАТО, и для таких болванов я бы пальцем не пошевелил. Может быть, Россия скоро станет немного больше... Ну и что с того?" — отметил RandBerliner.