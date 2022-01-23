"Мы не хотим войны": Немцы пришли в ярость из-за упрёков посла Украины Мельника в адрес ФРГ
Многие пользователи заметили, что Киев охотнее берёт деньги от Берлина: чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Фото © ТАСС / Michael Kappeler
Немецкие пользователи "Твиттера" раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за пост об отставке главкома Военно-морских сил Германии Кай-Ахима Шёнбаха. Он озаглавил публикацию словами "Высокомерие и мания величия Германии" и заявил, что ухода с поста Шёнбаха недостаточно. По его словам, для восстановления полного доверия ФРГ теперь необходимо поменять подход в отношениях с Украиной.
Многие пользователи Сети возмутились и пришли в ярость от таких формулировок. Vajo заявил, что зато Украина охотнее берёт деньги от ФРГ: чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса. Он отметил, что акции Lockheed Martin, компании – производителя противотанковых ракет Javelin, неплохо поднялись за последние несколько недель. А Surim призвал в следующий раз попридержать свои руки, когда ЕС снова захочет дать денег. По его мнению, манией величия страдает как раз тот, кто кусает руку, которая его кормит.
"Мания величия больше связана как раз с Украиной. Чего вы хотите? Немецкое оружие?! Зачем Германии вам его давать? Чтобы Россия смела нас вместе с вами?! Мы, немцы, не хотим войны, мы не хотим, чтобы вы нас в неё втягивали!" — написала Schneewitchen 5.0.
А Rudolf Schwind задался вопросом, чем отличаются российские и украинские послы? Он добавил, что их различие в том, что один из них оскорбляет немцев чуть ли не каждый день и верит, что эта дешёвая пропаганда увенчается успехом.
"Украина всё ещё не в НАТО, и для таких болванов я бы пальцем не пошевелил. Может быть, Россия скоро станет немного больше... Ну и что с того?" — отметил RandBerliner.
"Прекратите уже нести эту чепуху и пытаться манипулировать. Украины не должно быть ни в НАТО, ни в ЕС. И тем и другим это только вред принесёт", — заключил другой комментатор.
Напомним, ранее вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть высказывание Шёнбаха о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шёнбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. А газета Bild вечером 22 января сообщила, что на этом фоне вице-адмирал подал в отставку. Позже сам Шёнбах подтвердил, что подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила.
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