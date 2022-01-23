"Краснодар" одержал первую победу под руководством немца Фарке
В дебютном поединке немецкого наставника "быки" проиграли польской "Легии".
Фото © ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" одержал первую победу под руководством нового главного тренера немца Даниэля Фарке.
В товарищеском матче "быки" были сильнее словацкой "Жилины" — 3:2. В составе "Краснодара" голами отметились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников.
Добавим, что в первой встрече под руководством Даниэля Фарке "Краснодар" проиграл варшавской "Легии" со счётом 1:2.
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