Семье растерзанной собаками девочки в Забайкалье выплатят материальную помощь
Губернатор края потребовал от муниципалитетов заключить договоры на отлов уличных животных.
Семье девочки, погибшей от укусов бродячих собак, выплатят деньги © СК РФ
Семье девочки, погибшей от укусов бродячих собак в селе Домна Забайкальского края, выплатят деньги и оплатят расходы на погребение. Сумма выплаты пока не называется.
"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета. Кроме этого, Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку, также край возьмёт на себя расходы, связанные с погребением девочки", — сообщает правительство региона.
Также говорится, что глава региона дал распоряжение муниципалитетам заключить контракты на отлов бездомных животных и отдельно отметил необходимость изменить законодательный подход к этому вопросу.
Напомним, 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". Разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На встречу с властями пришли десятки человек. Местные жители грозятся устроить бойкот и отказываются отпускать детей в школу. Глава Забайкалья также заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных.
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