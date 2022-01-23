Семье растерзанной собаками девочки в Забайкалье выплатят материальную помощь

Семье девочки, погибшей от укусов бродячих собак в селе Домна Забайкальского края, выплатят деньги и оплатят расходы на погребение. Сумма выплаты пока не называется.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета. Кроме этого, Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку, также край возьмёт на себя расходы, связанные с погребением девочки", — сообщает правительство региона.