Экс-командующего ВМС ФРГ Шёнбаха внесли в украинский "Миротворец" за слова о Крыме
Он заявлял, что полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его высказывание отражает только его личное мнение.
Бывший глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах. Фото © Getty Images / Bernd Wüstneck
Бывший глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах внесён в список украинского ресурса "Миротворец" за участие в "попытке легализовать оккупацию Крыма". Ранее он был вынужден оставить занимаемый пост после критики со стороны МИД и Минобороны Германии.
"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", — указано на ресурсе в качестве обоснования причин внесения Шёнбаха в базу.
Напомним, ранее вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть высказывание Шёнбаха о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шёнбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. А газета Bild вечером 22 января сообщила, что на этом фоне вице-адмирал подал в отставку. Позже сам Шёнбах подтвердил, что подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила.
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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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