Экс-командующего ВМС ФРГ Шёнбаха внесли в украинский "Миротворец" за слова о Крыме

Бывший глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах внесён в список украинского ресурса "Миротворец" за участие в "попытке легализовать оккупацию Крыма". Ранее он был вынужден оставить занимаемый пост после критики со стороны МИД и Минобороны Германии.

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", — указано на ресурсе в качестве обоснования причин внесения Шёнбаха в базу.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.