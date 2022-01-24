Под угрозой войны: Почему в Европе начали признавать, что Крым никогда не вернётся в состав Украины Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему военным и политикам ЕС даже под угрозой отставки надоело поддерживать украинский цирк и как главнокомандующий Военно-морскими силами ФРГ высказал мысли коллег. 23 января, 21:40 Фото © Getty Images / Sean Gallup

Главнокомандующий Военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку. Причиной послужило его заявление о том, что Крым уже никогда не вернётся в состав Украины. Слова немецкого военного предсказуемо вызвали возмущение в Незалежной. В украинском МИД заявили, что даже попытка понять президента России Владимира Путина со стороны командующего ВМС ФРГ должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности.

Слова Шёнбаха прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский, который заявил, что Крым и Донбасс очень скоро вернутся в состав Украины. Шёнбаха также внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "участие "в попытках легализации оккупации" Крыма и "в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Сообщается, что, чтобы обсудить слова Шёнбаха, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт созвала целое экстренное совещание с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Именно после этого главный немецкий флотоводец и принял решение об отставке.

А что он, собственно, такого сказал? Правду, которую, полагаю, понимают все здравомыслящие немецкие и европейские политики. Просто далеко не все говорят об этом вслух, хотя и обсуждают в кулуарах. О том, что Крым для Незалежной потерян навсегда, говорят и на Украине. Причём далеко не только противники Майдана. К примеру, известный своими националистическими взглядами лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ещё в 2016-м заявил: "Крым ушёл в Россию навсегда, забудьте".

В конце прошлого года компания Active Group провела опрос, согласно которому лишь 46,1% украинцев верят в возвращение Крыма в ближайшей или дальней перспективе. А согласно опросу Киевского международного института социологии, лишь 10,7% верят, что переговоры Зеленского с Путиным помогут вернуть полуостров.

Так или иначе, тема эта на Украине фактически табуирована, те, кто говорит правду, немедленно объявляются врагами государства. И это табу на правду Киев пытается навязать всему миру. Всякое высказывание о Крыме, несовпадающее с позицией Украины, вызывает немедленные протесты МИД. Если где-то выходят карты с Крымом, обозначенным как территория России, МИД тут же начинает строчить ноты и выдвигать требования. Как будто украинским дипломатам больше заняться нечем, нет у них иных дел, кроме как выискивать, кто и где поставил под сомнение перспективу "возвращения" Крыма.

Собственно, если бы не реакция Киева на слова Шёнбаха, никто в Европе на них не обратил бы и внимания. Ведь сказал он ровно то, что многие думают. Сказал он это вовсе не из-за неприязни к Украине и не из любви к России. В последние дни по всей Европе нагнетается масштабная истерия на тему "Россия нападёт на Украину". Всё это ведёт к военному психозу в странах НАТО, руководители которых заверяют Незалежную в своей поддержке. Но воевать за Украину никому не хочется. К примеру, в Испании девять партий в своём совместном манифесте выступили против отправки кораблей королевства в Чёрное море в рамках миссии НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины.

Собственно, Шёнбах, скорее всего, сделал свои заявления именно в этом контексте: Россия Крым не отдаст, нет смысла давить на неё, тем более воевать с ней из-за него. Кстати, с похожим заявлением в разгар предвыборной кампании в США в 2016 году выступил тогдашний кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он сказал, что попытка отобрать у России Крым может привести к третьей мировой, и даже заявил о готовности рассмотреть вопрос признания Крыма российским.

Помните, сколько криков тогда раздалось с берегов Днепра? Стать президентом Трампу это не помешало. Правда, заняв Белый дом, он подверг свои слова ревизии, сказав, что рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины. Но уже в 2018-м в ходе саммита G7 заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Трампу конкретно эти слова карьеры не стоили — всё же целый президент США, а не какой-то там главком ВМС ФРГ, но за попытки наладить отношения с Россией его в итоге затравили. Но он не один так думал. В начале 2020 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Крым для Украины потерян и мировые игроки это понимают".

"Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", — сказал он первому заместителю министра информационной политики Украины, журналисту Эмине Джапаровой. Опять же, сделал он это не из-за любви к России, а чтобы Джапарова отстала со своими назойливыми вопросами о полуострове, чтобы показать Киеву, что своими стенаниями об "оккупированном" Крыме они достали всех.

Трамп и Помпео уже давно не определяют политику США, а новая администрация явно более осторожна в своих высказываниях, хотя едва ли Байден и Блинкен верят в возможность возврата Крыма. Надо отметить: что американские, что европейские политики в последние годы стараются вообще эту тему не педалировать, вывести её за скобки, понимая, что Москву это раздражает и подрывает перспективы урегулирования в Донбассе, в то время как Украина назойливо пытается увязать эти вопросы и её вежливо посылают.

Видимо, всё же у некоторых от назойливости Незалежной сдают нервы, тем более когда перспектива большой войны стала реальной и нервы на пределе. Наверное, это и произошло с Шёнбахом, если он высказал публично то, что думают остальные, не решаясь сказать вслух.

Можно не сомневаться, что будут и другие, которым смертельно надоело говорить то, что не соответствует их мыслям и чаяниям, играть в навязанную им игру, финалом которой может стать война за чужие интересы с ядерной державой. Шёнбах может стать первой ласточкой.

Сегодня, после его отставки, Украина может праздновать победу. Удручает то, что власти Германии продемонстрировали свою полную зависимость от коллективного Запада. Не так давно новый канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от России признать, что сила в правде, а не наоборот. Однако критика и отставка Шёнбаха с этим высказыванием резко расходятся. Ведь, если сила в правде, человека, который не боится её говорить, награждать надо.

У нас, в России, говорят: один в поле не воин. Это верно лишь отчасти, пока он действительно один. Но поступок одного может подать пример многим. Многим, кому рано или поздно надоест этот цирк с поддержкой Украины. Так что праздновать победу Киеву в данном случае, мягко говоря, преждевременно и глупо. Тем более, что Крым действительно никогда не «вернется».

Авторы Дмитрий Родионов