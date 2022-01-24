Ковальчук уточнил, что состав сборной России на ОИ в Пекине может измениться до 8 февраля

Окончательная заявка сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине будет сформирована 8 февраля. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

"До 8-го числа у нас есть возможность поменять любого игрока. Мы объяснили ребятам: 7–8 февраля будет объявлен окончательный состав. У всех, кто в обойме, есть шанс проявить себя. 17 дней до первой игры. Вы понимаете, что в связи с ситуацией, которая происходит, мы рассчитываем на 31 кандидата. Нам надо было сохранить баланс, учитывая краткосрочность игр", — отметил он.

При этом главный тренер хоккейной сборной России Алексей Жамнов выразил надежду, что никто из игроков не заразится ковидом и у всех будут отрицательные тесты. Напомним, ранее сам Жамнов сдал положительный тест на CoViD-19.

"Мы не можем дать никаких гарантий. Всё будет понятно за 24 часа до первой игры — кто попадёт в заявку. Давайте дождёмся, дай бог, чтобы у всех были отрицательные тесты", — подчеркнул наставник.