Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. В окончательном списке значатся трое вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард").

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачёв ("Динамо" Москва), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Артур Каюмов, Артём Анисимов (оба — "Локомотив"), Андрей Чибисов ("Металлург"), Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк (оба — "Авангард").

В списке запасных: Дмитрий Шугаев ("Северсталь"), Семён Чистяков ("Авангард"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Станислав Галиев ("Динамо" Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв ("Авангард").