Британские врачи назвали объятия эффективным способом борьбы с бессонницей

Врачи из Великобритании назвали объятия эффективным способом быстрее заснуть. Об этом пишет британская газета Express.

Как отмечается, специалисты провели исследование и выяснили, что примерно 16 миллионов жителей Соединённого Королевства страдают от бессонницы. По словам экспертов, в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, отвечающего за реакцию на стресс. Для здорового сна необходимо снизить его количество.

Медики утверждают, что, если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить своё настроение. В этот момент организм начинает активнее вырабатывать серотонин, который играет важную роль в цикле сна и бодрствования.

Также, по словам врачей, смягчение стрессовой нагрузки после объятия позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить иммунную систему. При этом выброс дофамина расслабит мускулатуру. Весь этот комплекс факторов способствует быстрому погружению человека в состояние сна.