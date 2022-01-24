НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Британские врачи назвали объятия эффективным способом борьбы с бессонницей

По словам экспертов, в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, отвечающего за реакцию на стресс. Для здорового сна необходимо снизить его количество.

23 января, 22:32

© Pixabay

Врачи из Великобритании назвали объятия эффективным способом быстрее заснуть. Об этом пишет британская газета Express.

Как отмечается, специалисты провели исследование и выяснили, что примерно 16 миллионов жителей Соединённого Королевства страдают от бессонницы. По словам экспертов, в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, отвечающего за реакцию на стресс. Для здорового сна необходимо снизить его количество.

В 2021 году россияне стали чаще страдать бессонницей, а россиянки — просыпаться по ночам

В 2021 году россияне стали чаще страдать бессонницей, а россиянки — просыпаться по ночам

Медики утверждают, что, если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить своё настроение. В этот момент организм начинает активнее вырабатывать серотонин, который играет важную роль в цикле сна и бодрствования.

Также, по словам врачей, смягчение стрессовой нагрузки после объятия позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить иммунную систему. При этом выброс дофамина расслабит мускулатуру. Весь этот комплекс факторов способствует быстрому погружению человека в состояние сна.

Сомнолог Бузунов назвал способы улучшить качество сна

Сомнолог Бузунов назвал способы улучшить качество сна

Ранее эксперт Денис Кувиков рассказал, почему опасно спать с телефоном под подушкой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1