Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" (Reconquête), выступил за снятие европейских санкций против России.

"Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку [она] большая", — сказал Земмур в эфире телеканала France 5.

По словам политика, как только происходит какое-то сближение РФ и европейских стран, США пытаются внести разногласия. Земмур предложил показать дружественные сигналы по отношению к России, отменив санкции.