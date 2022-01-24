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"Мы должны быть друзьями": Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России

Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ.

23 января, 22:24

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. Фото © ТАСС / AP

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" (Reconquête), выступил за снятие европейских санкций против России.

"Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку [она] большая", сказал Земмур в эфире телеканала France 5.

Кандидат в президенты Франции Земмур: Россия не хочет видеть НАТО у своих границ, и это объяснимо

Кандидат в президенты Франции Земмур: Россия не хочет видеть НАТО у своих границ, и это объяснимо

По словам политика, как только происходит какое-то сближение РФ и европейских стран, США пытаются внести разногласия. Земмур предложил показать дружественные сигналы по отношению к России, отменив санкции.

Ранее депутат французского парламента, лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что "антироссийская политика не отвечает французским интересам, такой курс опасен и абсурден. Политик считает, что республика должна выйти из НАТО. Госсекретарь МИД страны Клеман Бон назвал это предложение неприемлемым и безрассудным.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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