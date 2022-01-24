Самолёт МС-21-300 прибыл из Жуковского в Якутск для испытаний в условиях низких температур
Гендиректор компании "Иркут", где разрабатывается воздушное судно, отметил, что этот перелёт является первым по сочетанию двух факторов — удалённости пункта назначения от Жуковского и подтверждению работоспособности систем.
Cамолёт МС-21-300 © Объединённая авиастроительная корпорация
Самолёт МС-21-300 прибыл из Жуковского в Якутск для испытаний в условиях низких температур © Объединённая авиастроительная корпорация
Опытный самолёт МС-21-300 производства корпорации "Иркут" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию ГК "Ростех") выполнил перелёт из подмосковного Жуковского в Якутск для испытаний в условиях низких температур. Об этом сообщается на сайте "Ростеха".
Для организации и проведения испытаний на самолёте в Якутск прибыла группа специалистов корпорации "Иркут" и ОКБ им. А.С. Яковлева под руководством генерального директора "Иркута", замгендиректора ОАК по гражданской авиации Андрея Богинского.
"Состоявшийся сегодня перелёт является первым по сочетанию двух факторов — удалённости пункта назначения от Жуковского и подтверждению работоспособности систем самолёта, обеспечивающих комфортный продолжительный перелёт большого количества пассажиров. Численность перевезённых специалистов превысила 70 человек", — подчеркнул Богинский.
В Якутске специалисты проведут испытания на расширение возможности эксплуатации самолёта при температуре наружного воздуха ниже минус 30 градусов по Цельсию. Это является продолжением той работы, которая завершилась в прошлом году получением сертификата типа на самолёт МС-21-300, пояснил гендиректор "Иркута".
"Нам предстоит провести серию испытаний для расширения сертификата и до конца этого года передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия", — добавил Богинский.
Управляющий директор ОКБ им. А.С. Яковлева Даниил Бренерман отметил, что перелёт из Жуковского прошёл без замечаний. Наземные и лётные испытания в Якутии, по его словам, продлятся примерно три недели. Организационную и техническую поддержку испытаниям оказывает аэропорт "Якутск" и авиакомпания "Якутия". Стоит отметить, что пилотировали самолёт лётчики-испытатели первого класса ОКБ им. А.С. Яковлева Олег Мутовин и Андрей Воропаев.
Испытания МС-21-300 будут проводиться в рамках расширения сертификата типа, который на сегодняшний день разрешает эксплуатацию воздушного судна при температуре наружного воздуха у земли минус 30 градусов. Ранее системы воздушного судна были успешно протестированы на стендах в температурных режимах до минус 55 градусов.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что коммерческие поставки МС-21 планируются в третьем квартале 2022 года. А глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что серийное производство самолёта с российскими двигателем и крылом запустят в 2024 году.
Напомним, самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021 в июле. Испытания лайнера прошли в подмосковном Жуковском. 25 декабря самолёт с отечественным композитным крылом выполнил свой первый полёт. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких машин в год.
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