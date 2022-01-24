Самолёт МС-21-300 прибыл из Жуковского в Якутск для испытаний в условиях низких температур © Объединённая авиастроительная корпорация

Опытный самолёт МС-21-300 производства корпорации "Иркут" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию ГК "Ростех") выполнил перелёт из подмосковного Жуковского в Якутск для испытаний в условиях низких температур. Об этом сообщается на сайте "Ростеха".

Для организации и проведения испытаний на самолёте в Якутск прибыла группа специалистов корпорации "Иркут" и ОКБ им. А.С. Яковлева под руководством генерального директора "Иркута", замгендиректора ОАК по гражданской авиации Андрея Богинского.

"Состоявшийся сегодня перелёт является первым по сочетанию двух факторов — удалённости пункта назначения от Жуковского и подтверждению работоспособности систем самолёта, обеспечивающих комфортный продолжительный перелёт большого количества пассажиров. Численность перевезённых специалистов превысила 70 человек", — подчеркнул Богинский.

В Якутске специалисты проведут испытания на расширение возможности эксплуатации самолёта при температуре наружного воздуха ниже минус 30 градусов по Цельсию. Это является продолжением той работы, которая завершилась в прошлом году получением сертификата типа на самолёт МС-21-300, пояснил гендиректор "Иркута".

"Нам предстоит провести серию испытаний для расширения сертификата и до конца этого года передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании "Россия", — добавил Богинский.

Управляющий директор ОКБ им. А.С. Яковлева Даниил Бренерман отметил, что перелёт из Жуковского прошёл без замечаний. Наземные и лётные испытания в Якутии, по его словам, продлятся примерно три недели. Организационную и техническую поддержку испытаниям оказывает аэропорт "Якутск" и авиакомпания "Якутия". Стоит отметить, что пилотировали самолёт лётчики-испытатели первого класса ОКБ им. А.С. Яковлева Олег Мутовин и Андрей Воропаев.