Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах

Госдепартамент США рекомендует американским гражданам покинуть Украину на коммерческих авиарейсах. Об этом сообщает ABC со ссылкой на внутренний документ Госдепа.

"Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", — говорится в документе.

Напомним, что Госдеп также разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Кроме того, дипведомство Соединённых Штатов призвало американцев не ездить в Незалежную. Во всех случаях причиной стала информация о якобы "планируемых Россией значительных военных действиях".