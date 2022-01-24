НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах

Также в американском дипведомстве разрешили части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть страну с семьями.

23 января, 23:23

© Pixabay

Госдепартамент США рекомендует американским гражданам покинуть Украину на коммерческих авиарейсах. Об этом сообщает ABC со ссылкой на внутренний документ Госдепа.

"Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", — говорится в документе.

Напомним, что Госдеп также разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Кроме того, дипведомство Соединённых Штатов призвало американцев не ездить в Незалежную. Во всех случаях причиной стала информация о якобы "планируемых Россией значительных военных действиях".

На Украину доставили ещё 80 тонн американского оружия

На Украину доставили ещё 80 тонн американского оружия

Накануне Лайф рассказывал, что Госдеп опроверг сообщения о планах эвакуировать граждан США с Украины.

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Соратник Байдена Кунс выступил против отправки войск США на Украину

Соратник Байдена Кунс выступил против отправки войск США на Украину

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1