Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями

Госдепартамент США разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Об этом говорится в заявлении американского дипведомства.

"23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наёмных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России", — говорится в сообщении.

Также в Госдепе призвали американских граждан не ездить на Украину.