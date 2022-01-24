Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями
Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях".
Здание Государственного департамента США © ТАСС / Валерий Шарифулин
Госдепартамент США разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Об этом говорится в заявлении американского дипведомства.
"23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наёмных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России", — говорится в сообщении.
Также в Госдепе призвали американских граждан не ездить на Украину.
Накануне Лайф рассказывал, что Госдеп опроверг сообщения о планах эвакуировать граждан США с Украины.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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