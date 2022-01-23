Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины во время переговоров с РФ

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что РФ может предпринять попытки "выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения", госсекретарь ответил: "Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания".