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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины во время переговоров с РФ

По словам американского госсекретаря, в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь.

23 января, 19:35
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Власти США продолжат укреплять военный потенциал Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что РФ может предпринять попытки "выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения", госсекретарь ответил: "Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания".

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Как добавил Блинкен, в последние недели Вашингтон активно работал над тем, чтобы сплотить союзников и партнёров по всей Европе и дать понять, что возобновление "российской агрессии" повлечёт за собой колоссальные последствия. Госсекретарь признался, что незадолго до интервью одобрил передачу Украине американских военных технологий в других странах. В 2021 году, по его словам, Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь.

Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа Венди Шерман отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. 21 января состоялась встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Согласно заявлению российского дипведомства, Лавров предупредил американского коллегу о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.

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США подтвердили передачу Украине первой партии дополнительной военной помощи

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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