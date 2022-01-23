Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины во время переговоров с РФ
По словам американского госсекретаря, в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Власти США продолжат укреплять военный потенциал Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Отвечая на вопрос, допускает ли он, что РФ может предпринять попытки "выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения", госсекретарь ответил: "Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания".
Как добавил Блинкен, в последние недели Вашингтон активно работал над тем, чтобы сплотить союзников и партнёров по всей Европе и дать понять, что возобновление "российской агрессии" повлечёт за собой колоссальные последствия. Госсекретарь признался, что незадолго до интервью одобрил передачу Украине американских военных технологий в других странах. В 2021 году, по его словам, Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа Венди Шерман отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. 21 января состоялась встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Согласно заявлению российского дипведомства, Лавров предупредил американского коллегу о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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