На Украине совершено два вооружённых нападения на пограничников

На Украине неизвестные совершили вооружённые нападения на пограничников в Черновицкой области, в результате которых один военнослужащий погиб, ещё одного госпитализировали. Об этом сообщил спикер регионального пограничного отряда Сергей Бровко.

"Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу", — рассказал он изданию "Общественное".

Также 21 января вблизи украинско-румынской границы в Черновицкой области было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением. О деталях нападения, а также о возможных подозреваемых в погранотряде не сообщили.