На Украине совершено два вооружённых нападения на пограничников
Тело одного военнослужащего нашли вблизи украинско-румынской границы. Второй получил огнестрельное ранение в грудную клетку и сам обратился за помощью.
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На Украине неизвестные совершили вооружённые нападения на пограничников в Черновицкой области, в результате которых один военнослужащий погиб, ещё одного госпитализировали. Об этом сообщил спикер регионального пограничного отряда Сергей Бровко.
"Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу", — рассказал он изданию "Общественное".
Также 21 января вблизи украинско-румынской границы в Черновицкой области было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением. О деталях нападения, а также о возможных подозреваемых в погранотряде не сообщили.
Ранее Белоруссия обвинила польских пограничников в нарушении границы. Причём поляки умудрились перейти в соседнюю страну два раза за день.
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