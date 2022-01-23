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На Украине совершено два вооружённых нападения на пограничников

Тело одного военнослужащего нашли вблизи украинско-румынской границы. Второй получил огнестрельное ранение в грудную клетку и сам обратился за помощью.

23 января, 19:12
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/1877595782409670/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeneralStaff.ua</a></p>

Фото © Facebook/GeneralStaff.ua

На Украине неизвестные совершили вооружённые нападения на пограничников в Черновицкой области, в результате которых один военнослужащий погиб, ещё одного госпитализировали. Об этом сообщил спикер регионального пограничного отряда Сергей Бровко.

"Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу", — рассказал он изданию "Общественное".

Также 21 января вблизи украинско-румынской границы в Черновицкой области было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением. О деталях нападения, а также о возможных подозреваемых в погранотряде не сообщили.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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