Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выставил собственную страну обиженной и очень злопамятной. Он рассказал в интервью Die Welt о том, что отказ Германии поставлять Киеву оружие надолго останется в памяти и его, и всех украинцев.

"Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации. К сожалению, украинцы ещё десятилетиями будут помнить об этом, и для меня, как для главы МИД, это очень печально", — пояснил Кулеба и намекнул, что Германия уже совершала ошибки по отношению к его стране и неплохо бы ей в настоящем вести себя по-другому.

Интересно, что успокаивать "обиженного" Кулебу никто не бросился, а немецкие пользователи удивились подобной наглости и требовательности украинского политика. В Сети появились комментарии: "Когда я читаю что-то подобное, всё, что могу сказать: давайте мы и дальше будем вас разочаровывать! Чёткие сигналы и неприятие этой невыразимо едкой, шантажистской политики".

Также немецкие юзеры напомнили Кулебе, что больше всего на поставках оружия и на войне зарабатывают киевские власти. "Дело в том, что до сих пор украинские правительства прославились только благодаря коррупции. Они работают на себя и для себя. Поэтому следует критически оценить благотворительность Германии. Кстати, респект адмиралу Шёнбаху", — написал пользователь с ником Bernd K.