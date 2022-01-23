НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тело пропавшего 16-летнего школьника нашли на льду реки в Липецке

Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели подростка, о причинах трагедии не известно.

23 января, 18:46

В Липецке полиция обнаружила на льду реки Воронеж тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне © СУ СКР по Липецкой области

В Липецке полиция обнаружила на льду реки Воронеж тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне, сообщает СУ СКР по региону. Школьник ушёл из дома и не вернулся 22 января. Тревогу забили его родители и сразу обратились в полицию.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие смерти школьника", — отметили в управлении.

Полиция установила личности всех подростков, издевавшихся над мальчиком под Саратовом

Полиция установила личности всех подростков, издевавшихся над мальчиком под Саратовом

Ранее Лайф писал, что жительница Перми спасла от смерти незнакомую пожилую женщину. Она обнаружила её замерзающей в сугробе, когда вышла ночью гулять с собакой. На старушке были домашние тапочки, имён родственников и свой адрес она назвать не смогла.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1