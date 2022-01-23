Тело пропавшего 16-летнего школьника нашли на льду реки в Липецке

В Липецке полиция обнаружила на льду реки Воронеж тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне, сообщает СУ СКР по региону. Школьник ушёл из дома и не вернулся 22 января. Тревогу забили его родители и сразу обратились в полицию.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие смерти школьника", — отметили в управлении.