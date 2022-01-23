Тело пропавшего 16-летнего школьника нашли на льду реки в Липецке
Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели подростка, о причинах трагедии не известно.
В Липецке полиция обнаружила на льду реки Воронеж тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне © СУ СКР по Липецкой области
В Липецке полиция обнаружила на льду реки Воронеж тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне, сообщает СУ СКР по региону. Школьник ушёл из дома и не вернулся 22 января. Тревогу забили его родители и сразу обратились в полицию.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие смерти школьника", — отметили в управлении.
Ранее Лайф писал, что жительница Перми спасла от смерти незнакомую пожилую женщину. Она обнаружила её замерзающей в сугробе, когда вышла ночью гулять с собакой. На старушке были домашние тапочки, имён родственников и свой адрес она назвать не смогла.
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