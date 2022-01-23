Лидия Федосеева-Шукшина покидает дом престарелых, куда её отправила дочь

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина покидает центр реабилитации для пожилых людей. Как сообщила адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник, возвращение актрисы домой связано с недавним заявлением сына продюсера Бари Алибасова, который отметил готовность жениться на Федосеевой-Шукшиной, чтобы вытащить её из пансионата для пожилых и защитить от "произвола в семье".

"Закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым её выставляют в таком не всегда приглядном свете", — заявила юрист в беседе с изданием PopCornNews.