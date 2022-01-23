Лидия Федосеева-Шукшина покидает дом престарелых, куда её отправила дочь
Звезда хочет избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым её выставляют в неприглядном свете.
Лидия Федосеева-Шукшина © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина покидает центр реабилитации для пожилых людей. Как сообщила адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник, возвращение актрисы домой связано с недавним заявлением сына продюсера Бари Алибасова, который отметил готовность жениться на Федосеевой-Шукшиной, чтобы вытащить её из пансионата для пожилых и защитить от "произвола в семье".
"Закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым её выставляют в таком не всегда приглядном свете", — заявила юрист в беседе с изданием PopCornNews.
Напомним, 21 января стало известно, что 83-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в доме престарелых. Туда артистку отправила дочь Ольга, аргументировав своё решение тем, что её мать должна находиться под постоянным наблюдением. Она также призналась, что у неё "сейчас такая жизненная ситуация", что ей сложно ухаживать за матерью дома.
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