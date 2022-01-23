Тела троих детей и одного взрослого нашли в частном доме в Новокузнецке
Возможной причиной их гибели называется неисправность печного отопления.
Автомобиль полиции. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Новокузнецке Кемеровской области четыре человека насмерть отравились угарным газом в частном доме, трое из них — дети. Ещё один был госпитализирован, его состояние оценивается врачами как тяжёлое, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Предположительно, причиной трагедии стала неисправность печи, которой отапливался дом, из-за чего дым мог пойти в комнаты. Официальной информации от следственных органов пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что актриса из сериалов "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов" Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве из-за загоревшейся ёлки.
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