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В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в Европе из-за "омикрона"

Ожидается затишье, прежде чем коронавирус, возможно, вернётся. По словам эксперта, это произойдёт ближе к концу года.

23 января, 18:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что омикрон-штамм коронавируса может положить конец эпидемии в Европе.

"Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии", — приводит его слова агентство France-Presse.

Он отметил, что как только в Европе пройдёт период резкого роста числа случаев "омикрона" — некоторое время будет существовать глобальный иммунитет, который сформируется благодаря заражениям, вакцинам или из-за сезонных особенностей.

В ВОЗ ожидают затишье, прежде чем коронавирус, возможно, вернётся. По словам Клюге, это произойдёт ближе к концу года, однако это не значит, что вернётся пандемия. При этом он отметил, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. Эксперт подчеркнул, что вирус не раз удивлял, так что необходимо быть очень осторожными.

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А ранее ВОЗ спрогнозировала появление более заразных штаммов ковида, чем "омикрон". По оценкам учёных, чем больше циркулирует инфекция, тем больше у неё возможностей изменяться.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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