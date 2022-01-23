В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в Европе из-за "омикрона"

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что омикрон-штамм коронавируса может положить конец эпидемии в Европе.

"Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии", — приводит его слова агентство France-Presse.

Он отметил, что как только в Европе пройдёт период резкого роста числа случаев "омикрона" — некоторое время будет существовать глобальный иммунитет, который сформируется благодаря заражениям, вакцинам или из-за сезонных особенностей.

В ВОЗ ожидают затишье, прежде чем коронавирус, возможно, вернётся. По словам Клюге, это произойдёт ближе к концу года, однако это не значит, что вернётся пандемия. При этом он отметил, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. Эксперт подчеркнул, что вирус не раз удивлял, так что необходимо быть очень осторожными.