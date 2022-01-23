ВОЗ спрогнозировала появление более заразных штаммов ковида, чем "омикрон"

Будущие штаммы коронавируса могут быть более заразными, чем вытесняющая "дельту" мутация "омикрон". Об этом предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе "Наука за пять минут".

"Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. "Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", — считает Керкхове.

По её словам, о свойствах новых штаммов сейчас не известно, но, "вне всякого сомнения, они будут более заразными", поскольку им потребуется превзойти доминирующие в настоящее время варианты. Керкхове отметила, что эти новые штаммы могут вызывать заболевания "большей или меньшей тяжести", однако они тоже будут способны избегать воздействия иммунитета.