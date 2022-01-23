Врач Геррини рассказала, как распознать рак лёгких по состоянию своей кожи

Рак лёгких можно заподозрить на ранней стадии и вовремя обратиться к врачу. Так, проявления на коже помогут распознать это серьёзное заболевание. Об этом пишет Express со ссылкой на ведущего фармацевта британской медицинской компании medino Джулию Геррини.

"Кожные симптомы могут включать более лёгкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица", — пояснила врач.

Такие "кожные" признаки рака появляются из-за того, что недуг начинает воздействовать и на другие органы. Онкология не всегда сопровождается этими проявлениями, но именно они должны насторожить человека, заверила Геррини. Издание также отмечает, что рак лёгких стал диагностироваться чаще в сравнении с прошлыми периодами. О стремительном развитии заболевания в организме говорят кашель с кровью, одышка и частые инфекции.