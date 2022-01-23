Блинкен отметил способность России и США решить вопросы контроля над вооружениями
Он также указал на опасность немедленного введения санкций против Москвы.
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Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Госсекретарь отметил, что одним из примеров таких сфер является контроль над вооружениями РФ и США. Он также указал на опасность немедленного введения санкций против Москвы в связи с ситуацией на Украине. По оценке дипломата, это приведёт к утрате их "сдерживающего" эффекта.
Напомним, предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. После обсуждения глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложит госсекретарю США Энтони Блинкену предать гласности ответ США по гарантиям безопасности.
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