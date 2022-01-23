Блинкен отметил способность России и США решить вопросы контроля над вооружениями

Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны", — сказал он в интервью телеканалу CNN.