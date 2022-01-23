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Турция подписала первый контракт на поставку боевых беспилотников Bayraktar

При этом генеральный директор компании не уточнил, с какой именно страной заключён данный договор.

23 января, 16:08
<p>Боевой беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar Akinci. Фото © Getty Images / Serhat Cagdas/Anadolu Agency </p>

Боевой беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar Akinci. Фото © Getty Images / Serhat Cagdas/Anadolu Agency

Турция подписала первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci, заявил генеральный директор компании – производителя БЛА Baykar Makina Халук Байрактар. Как уточняется, двигатели будет поставлять Украина.

"Заключён первый экспортный контракт в отношении ударного БЛА Bayraktar Akinci. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год", — приводит его слова агентство Anadolu Ajansi.

При этом генеральный директор не уточнил, с какой именно страной заключён данный договор. Однако он отметил повышенный спрос на БЛА Bayraktar TB2. Контракты на их закупку были заключены с 16 странами, сообщил Байрактар.

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Ранее замглавы ВКС РФ Муравкин назвал Bayraktar лакомой мишенью для "панцирей". По его словам, в поражении турецких дронов российскими ЗРПК нет никакой сложности, даже если расчёт подготовлен на оценку "удовлетворительно".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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