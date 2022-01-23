Турция подписала первый контракт на поставку боевых беспилотников Bayraktar

Турция подписала первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci, заявил генеральный директор компании – производителя БЛА Baykar Makina Халук Байрактар. Как уточняется, двигатели будет поставлять Украина.

"Заключён первый экспортный контракт в отношении ударного БЛА Bayraktar Akinci. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год", — приводит его слова агентство Anadolu Ajansi.

При этом генеральный директор не уточнил, с какой именно страной заключён данный договор. Однако он отметил повышенный спрос на БЛА Bayraktar TB2. Контракты на их закупку были заключены с 16 странами, сообщил Байрактар.