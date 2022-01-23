Турция подписала первый контракт на поставку боевых беспилотников Bayraktar
При этом генеральный директор компании не уточнил, с какой именно страной заключён данный договор.
Боевой беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar Akinci. Фото © Getty Images / Serhat Cagdas/Anadolu Agency
Турция подписала первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci, заявил генеральный директор компании – производителя БЛА Baykar Makina Халук Байрактар. Как уточняется, двигатели будет поставлять Украина.
"Заключён первый экспортный контракт в отношении ударного БЛА Bayraktar Akinci. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год", — приводит его слова агентство Anadolu Ajansi.
При этом генеральный директор не уточнил, с какой именно страной заключён данный договор. Однако он отметил повышенный спрос на БЛА Bayraktar TB2. Контракты на их закупку были заключены с 16 странами, сообщил Байрактар.
Ранее замглавы ВКС РФ Муравкин назвал Bayraktar лакомой мишенью для "панцирей". По его словам, в поражении турецких дронов российскими ЗРПК нет никакой сложности, даже если расчёт подготовлен на оценку "удовлетворительно".
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