Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция процесса ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический грузовик отделился от станции в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск). Аппарат доставит на Землю более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. По оценкам NASA, примерно через сутки Dragon приводнится у побережья штата Флорида в Атлантическом океане.