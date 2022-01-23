Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Аппарат доставит с орбиты более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов.
Фото © NASA
Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция процесса ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Космический грузовик отделился от станции в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск). Аппарат доставит на Землю более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. По оценкам NASA, примерно через сутки Dragon приводнится у побережья штата Флорида в Атлантическом океане.
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Ранее Лайф сообщал, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с туристическим экипажем на борту. Двое японцев пробыли на МКС почти две недели и накануне вернулись на Землю на корабле "Союз МС-20".
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