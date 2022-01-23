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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Аппарат доставит с орбиты более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов.

23 января, 15:55
<p>Фото © NASA</p>

Фото © NASA

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция процесса ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический грузовик отделился от станции в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск). Аппарат доставит на Землю более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. По оценкам NASA, примерно через сутки Dragon приводнится у побережья штата Флорида в Атлантическом океане.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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