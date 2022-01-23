Блинкен — о немедленном введении санкций против России: Потеряем сдерживающий эффект

В Америке считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине приведёт к утрате их "сдерживающего" эффекта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, мы потеряем сдерживающий эффект", — сказал дипломат.

По его словам, все меры, которые сейчас принимают США и их союзники, якобы нацелены на то, чтобы сдержать и побудить Россию отказаться от "агрессивных действий" в отношении Украины, параллельно добиваясь дипломатического разрешения ситуации. При этом Блинкен отметил, что идёт подготовка "к любому возможному сценарию развития событий" вокруг Незалежной.