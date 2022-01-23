Блинкен — о немедленном введении санкций против России: Потеряем сдерживающий эффект
По его словам, все меры, принимаемые США и их союзниками, якобы нацелены на то, чтобы побудить РФ отказаться от агрессии в отношении Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Getty Images / POOL / Annegret Hilse
В Америке считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине приведёт к утрате их "сдерживающего" эффекта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, мы потеряем сдерживающий эффект", — сказал дипломат.
По его словам, все меры, которые сейчас принимают США и их союзники, якобы нацелены на то, чтобы сдержать и побудить Россию отказаться от "агрессивных действий" в отношении Украины, параллельно добиваясь дипломатического разрешения ситуации. При этом Блинкен отметил, что идёт подготовка "к любому возможному сценарию развития событий" вокруг Незалежной.
Он также добавил, что у Вашингтона и Москвы есть ряд сфер, в которых они могут разрешить обоюдные озабоченности в части безопасности в Европе так, чтобы все стороны остались удовлетворены, например контроль над вооружением.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0