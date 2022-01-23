Шольц: Вступления новых стран Восточной Европы в НАТО нет в повестке дня

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", — сказал он в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung и подчеркнул важность существования НАТО, объединяющего "демократические страны".