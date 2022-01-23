Шольц: Вступления новых стран Восточной Европы в НАТО нет в повестке дня
Однако это не означает, что альянс не будет расширяться в будущем, уточнил глава немецкого кабмина.
Канцлер Германии Олаф Шольц после закрытого совещания кабинета министров Германии в Берлине, 21 января, 2022 года. Фото © ТАСС / AP / Michael Sohn
НАТО не собирается принимать в ближайшее время новых участников в свой состав, поэтому гарантировать России нерасширение альянса не имеет смысла, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", — сказал он в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung и подчеркнул важность существования НАТО, объединяющего "демократические страны".
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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