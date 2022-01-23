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Глава МИД Австрии назвал исключения из санкций против РФ из-за "вторжения" на Украину

Это связано с зависимостью Европы от энергоносителей из России, пояснил Шалленберг.

23 января, 15:10
<p>© <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/2021-882/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Nikolai Ryutin</p>

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Если Россия нападёт на Украину, Запад введёт масштабные санкции, однако они не коснутся газовой сферы и трубопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

"Мы в Европе в определённой степени зависим от энергоносителей из России. <...> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество", — сказал он в интервью изданию Die Presse.

По словам Шалленберга, некоторые требования по безопасности, предложенные Россией Западу, являются неприемлемыми. В частности, среди таких он назвал вопрос членства Украины в НАТО и вывод военных из стран, которые уже являются членами альянса. Саму же угрозу со стороны альянса для России он назвал "абсурдной". При этом министр добавил, что готов к открытому диалогу с Москвой, но не под девизом: "пан или пропал".

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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