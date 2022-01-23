Глава МИД Австрии назвал исключения из санкций против РФ из-за "вторжения" на Украину

Если Россия нападёт на Украину, Запад введёт масштабные санкции, однако они не коснутся газовой сферы и трубопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

"Мы в Европе в определённой степени зависим от энергоносителей из России. <...> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество", — сказал он в интервью изданию Die Presse.